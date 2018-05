«Amb Blockchain cadascú és propietari de les seves dades i no es depèn de cap empresa o institució »

“Crearem comunitats descentralitzades, on no hi hagi líders”, amb aquest vaticini ha presentat Àlex Puig, consultor digital, la tecnologia Blockchain al festival Sitges Next . Puig assegura que la societat està assistint “a un canvi de paradigma” que s’està manifestant en àmbits com el big data o les monedes.López creu que blockchain “permet que cadascú pugui ser propietari de les dades i no hem de dependre de grans empreses o institucions”, d’aquí a l’èxit de la moneda Bitcoin. El consultor assegura que més enllà de “poder pagar una copa amb bitcoins”, la novetat de la criptomoneda és “el fet que nosaltres li donem el valor, no pas un Banc Central”.Més enllà de l’aspecte econòmic, perquè serveix la tecnologia blockchain? “Impedeix que establir un model de negoci amb les nostres dades”, expressa López, que a la vegada afirma com a poc a poc, aquest canvi afectarà directament a la forma de fer publicitat.

