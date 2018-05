Detenen una dona que va matar un gat a la rentadora (i va publicar-ho a Instagram)

A mitjans de març es va viralitzar el vídeo d'una dona matant un gat centrifugant-lo a la rentadora. Ara la Guàrdia Civil ha detingut a l'autora que va enregistrar el patiment de l'animal a Instagram. Es tracta d'una veïna de Jaén (Villarrubia de los Ojos) que després de veure com el felí sobrevivia al primer rentat, va centrifugar-lo fins a matar l'animal.Les investigacions van començar després que el cos policial rebés una denúncia d'una protectora animal per un cas de maltractament. Després s'hi van sumar altres entitats protectores d'animals amb més denúncies. Els agents van poder parlar amb persones properes a la investigada i corroborar l'autoria dels fets.Precisament la Guàrdia Civil ha agraït la col·laboració ciutadana per enxampar-la. Les diligències instruïdes han estat entregades al jutjat de primera instància i instrucció de Daimiel, municipi de Castella-la Manxa.

