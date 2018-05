​Un membre de «la Manada», sancionat per apallissar un violador a la presó

Un dels cinc condemnats de “la Manada” va ser sancionat a la presó per apallissar un violador, segons publica El Español . Els fets van succeir poc abans de Nadal –quan encara no s'havia feta pública la condemna de nou anys- al centre penicentiari de Pamplona on estava empresonat de manera preventiva.La pallissa la va protagonitzar Ángel Boza Florido juntament amb tres interns més contra un jove que acabava de ser empresonat per abusar d'una noia en un bar. La sanció va consistir en ser aïllat al mòdul d'ingressos –a la presó navarresa no n'hi ha d'aïllament- i, posteriorment, se'l va traslladar al mòdul 4, fora de l'entorn que s'havia creat.Boza intenta des de fa temps ser traslladat a Sevilla i, el dia que se'l va condemnar a nou anys de presó, va sol·licitar no sortir de la seva cel·la per motius de seguretat.

