Els universitaris matriculats se salven d'acreditar una tercera llengua

Els estudiants universitaris que ja estan matriculats no hauran d'acreditar el coneixement d'una tercera llengua per obtenir el títol. El Parlament de Catalunya ha aprovat una moratòria que endarrereix el compliment d'aquest requisit. La moratòria estableix que els estudiants que es matriculin el curs vinent (2018-2019) seran els primers a qui se'ls exigirà el nivell de llengua estrangera, és a dir, el B2.Aquest requisit es va establir el 2014 amb la llei d'acompanyament dels pressupostos per als estudiants que començaven llavors i havien d'acreditar el coneixement en 4 anys. El juny passat, el Consell Interuniversitari de Catalunya va demanar la moratòria perquè no podia complir-ho.De fet, la introducció d'aquest requisit havia estat molt polèmica, ja que molts estudiants es van matricular sense saber que se'ls exigiria.

