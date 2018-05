L'ANC anuncia els resultats de la consulta interna sobre Puigdemont o eleccions

Carles Puigdemont i Elisenda Paluzie, a Berlín Foto: ANC

Així ho han decidit els socis de l'ANC just abans d'una intervenció de Carles Puigdemont que pot ser clau aquest dissabte des de Berlín i en una setmana en què ha crescut l'expectativa pel pla D.Aquest és, doncs, el posicionament de l'entitat independentista després de la celebració d'una consulta que ha rebut crítiques per haver estat plantejada amb unes preguntes que orientaven les respostes. "Ateses les pressions de les institucions espanyoles, creus que l’ANC ha de mantenir el seu posicionament, investidura del President Puigdemont, d’acord amb el mandat del 21 de desembre?", deia la primera. La segona plantejava que, en cas que els partits independentistes renunciessin a la investidura de Puigdemont i, per tant, accepten la "pressió de les institucions espanyoles", si estarien d'acord amb "acceptar un govern alternatiu" o bé "repetir eleccions fins que s’accepti el resultat, rebutjant les imposicions de l'Estat espanyol".De fet, la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha defensat aquesta mateixa setmana que si no s'investeix Puigdemont el "més coherent" , sota el seu punt de vista, és anar a noves eleccions. Aquesta mateixa setmana, Paluzie es va reunir amb el cap de llista de JxCat a Berlín.La decisió de l'ANC arriba després que l'independentisme hagi esgotat totes les vies per poder investir Puigdemont. El darrer gest s'ha produït aquest divendres amb la validació de la reforma de la llei de la Presidència -en vies de ser recorreguda pel govern espanyol- i que obre la porta a la investidura a distància, pensant en atendre la legitimitat de Puigdemont, avui resident a Berlín a l'espera d'una decisió judicial sobre la seva extradició. És, de fet, l'últim gest de complicitat que ha fet el Parlament amb Puigdemont abans d'enfrontar-se a la darrera dicotomia: o pla D o eleccions.Precisament aquesta setmana el pla D ha pres força i és l'opció prioritària tant d'ERC com del PDECat -també dels presos polítics, que han urgit per carta a Puigdemont a formar un Govern- i el nom d'Elsa Artadi s'ha anat obrint pas com a possible presidenciable si s'opta per una investidura efectiva. Serà clau la intervenció de Puigdemont a la reunió que Junts per Catalunya celebrarà aquest dissabte a la tarda a Berlín.La celebració de la consulta de l'ANC en un moment clau per desbrossar el camí abans de la data límit del 22 de maig és un símptoma de com l'entitat que ha exercit de locomotora de la mobilització independentista -i que va renovar la seva cúpula fa menys de dos mesos- busca exercir un paper influent en la negociació entre partits. L'anterior secretariat ja va sorprendre quan en plena campanya del 21-D va emetre un comunicat en el qual es demanava el vot per la candidatura de JxCat. Des de que va ser nomenada presidenta, Elisenda Paluzie també ha defensat que sigui investit Puigdemont. Òmnium Cultural, per la seva banda, ha optat per no immiscuir-se en el procés de presa de decisions dels partits i centrar-se en la seva vessant social i mobilitzadora.

