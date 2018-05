ERC aposta per Miquel Pueyo per a l'alcaldia de Lleida

Miquel Pueyo podria ser el nou candidat a l'alcaldia de Lleida per ERC. La formació independentista li ha demanat al doctor en Filologia Catalana que faci el pas per concórrer a les primàries que es celebraran el proper 23 de maig El nom de Pueyo –que va ser secretari general de Política Lingüística i delegat del Govern a Ponent- fa setmanes que sona en l'òrbita de la formació republicana per encapçalar una llista renovada a l'actual, per bé que el professor encara ha decidit si aposta per ser cap de cartell a la ciutat de cara a les eleccions municipals del 2019.El que sembla que ha perdut pistonada en els darrers mesos és Carles Vega, l'actual portaveu del grup municipal a Lleida i que no compta amb l'aval de la direcció del partit, que en diverses ocasions durant aquesta legislatura ha posat en dubte el seu lideratge de manera interna.Vega va assegurar a inici d'any que tenia ganes de presentar-se i de repetir com a candidat, encara que ara ha matisat el seu discurs i ha explicat que s'està rumiant si entra el procés de electoral que farà el partit a la capital del Segrià. Vega va guanyar la candidatura del 2015 després d'un ajustat frec a frec electoral amb Miquel Castellà.

