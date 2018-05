La majoria de rescats d'excursionistes són per errades i manca de planificació de la ruta

El sergent dels GRAE Jordi Martí Foto: ACN

Els Bombers de la Generalitat alerten que les errades o la manca de planificació de la ruta són la principal causa dels rescats que s'han de fer a la muntanya. En el que va d'any el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) ha fet 245 rescats arreu de Catalunya. L'Alt Empordà i el Ripollès són les dues comarques on més han d'intervenir els Bombers per ajudar a les persones que es troben amb dificultats."És la prevenció en el que hem d'incidir, la gent ha d'estudiar bé la ruta, els perills que hi poden haver i anticipar tot el que pugui passar", assenyala el cap dels GRAE a Olot, Jordi Martí. Aquesta unitat especialitzada dels Bombers comptarà amb cinc noves incorporacions en breu. Martí, però, deixa clar que amb els nous efectius no en fan prou per cobrir les necessitats del cos.

