Mor el periodista José María Íñigo als 75 anys

El carismàtic periodista José María Íñigo ha mort aquest dissabte als 75 anys d'edat, segons ha informat RNE . Íñigo, amb una llarga trajectòria a la ràdio i a TVE, s'havia convertit en la veu d'Eurovisió els darrers anys, ja que va ser comentarista del festival entre el 2011 i el 2017.Íñigo va començar la seva carrera professional a Radio Bilbao. La seva carrera professional ha estat marcada per la ràdio i, sobretot, per la música. Ha treballat en diferents cadenes espanyoles (com la COPE, Cadena SER, Los 40 Principales) i la música com a pal del paller dels seus programes.Va fer el seu debut a TVE amb el programa Último Grito que mostrava les tendències artístiques i musicals del moment. Va treballar durant molts anys a la televisió pública espanyola amb programes com Fiesta, Directísimo o Estudio Abierto.Amb una llarga trajectòria a la ràdio i televisió es va convertir en un expert en periodisme musical. Això li va portar a ser en els darrers anys comentarista del festival d'Eurovisió per TVE entre el 2011 i el 2017. Aquest 2018 va decidir que no ho seria.

