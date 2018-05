​La Guàrdia Civil construïa una caserna a Ascó sense llicència

Todo por la pàtria ...... també. ?

Per A. Nònim el 5 de maig de 2018 a les 10:39 2 0

Com que són la llei i la autoridaZ , fan els que els surtde l'entrecuix, vaja com si fóssim "el cortijo" al seu servei. La Central genera residus oi ? Si construeixen i uns quants d'aquests residus van a parar al solar dels veïns ...... No vull donar idees , eh !!