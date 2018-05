​On pot ploure (molt) aquest dissabte?

Avís per intensitat de pluja per aquest dissabte. Foto: SMC

Dissabte de temps variable amb una tarda amb precipitacions intenses al centre del país. En aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per intensitat de pluja en vuit comarques de la Catalunya Central, el Penedès i el Camp de Tarragona.Fins a mig matí s'esperen precipitacions al litoral i prelitoral i en són de possibles d'aïllades a altres punts del país. A partir de migdia, se n'esperen en forma de xàfecs dispersos a a qualsevol punt tot i que seran menys probables a litoral i al pla de Lleida .Seran precipitacions entre febles i moderades, puntualment fortes (més de 20 mm en 30 minuts) i acumularan quantitats entre minses i poc abundants. Localment, especialment a la Catalunya Central, aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa. Les comarques on pot ploure amb més intensitat en comarques com el Berguedà, Solsonès, Bages, Segarra, Anoia, Alt Penedès, Conca de Barberà i Alt Camp.La situació es repetirà de cara diumenge amb un matí més tranquil –malgrat que en general el cel estarà cobert i poden caure alguns ruixats- i una tarda amb més xàfecs i tempestes.

