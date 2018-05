La UVic i Caritas reben una herència de 8,3 milions per a infants, joves i gent gran

La UVic i Caritas han rebut una herència per valor de 8,3 milions d’euros. Aquest divendres la presidenta del Patronat de la FUB i alcaldessa de Vic, Anna Erra, i el president de Càritas Diocesana i bisbe de Vic, Romà Casanova, han signat l’acceptació del llegat. Es tracta d’una herència que les dues institucions han agraït perquè els suposarà poder impulsar “importants i destacades” accions de solidaritat i compromís social.

Per part de la UVic i segons el que recull el testament de Modolell, el llegat es destinarà a “ajudes i beques per a joves de la comarca d’Osona amb pocs recursos econòmics perquè puguin seguir estudis universitaris a Vic”. La presidenta de la Fundació Universitària Balmes (FUB) i alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha agraït “fervorosament” el llegat i ha assegurat que un gest com el de la senyora Modolell “permetrà assegurar un dels grans reptes socials que és afavorir la igualtat d’oportunitats a través de l’educació superior”. Finalment, també ha destacat que accions com aquestes “posen en valor les universitats i la seva funció social i territorial” i ha desitjat que “aquest llegat a la UVic sigui el primer de molts d’altres”.La Universitat crearà un fons de beques que portarà per nom Maria Victòria Modolell – Carlos Calderó que es destinarà a tots els joves que per motius de renda els és difícil accedir a estudis universitaris. Els detalls del fons així com els requisits per accedir-hi, es donaran a conèixer en una roda de premsa que la institució universitària convocarà la setmana que ve.Des de Caritas, el president de la institució i bisbe de Vic, Romà Casanova, ha agraït i ha manifestat el seu “compromís públic d’atendre escrupolosament les condicions expressades en el llegat” que és atendre a infants i persones grans de la comarca d’Osona. Ha explicat que Caritas es finança gràcies a donacions i col·laboracions i “algunes són petites quantitats a les quals també expressem la nostra gratitud”. Casanova ha destacat que justament és amb els infants i gent gran on es constata la cronificació de la pobresa, “malgrat algunes respostes institucionals positives però insuficients com la Renda Garantida de Ciutadania”. Per Casanova, l’herència que rep Caritas servirà per “intensificar la nostra activitat d’acompanyament a aquestes persones”.El marmessor de l’herència, Ramon Vilarrúbia, ha manifestat la seva satisfacció per “fer complir amb la voluntat del matrimoni que era donar oportunitats a través de l’educació i atendre als més necessitats”. L’advocat Joan Vidal, que ha parlat en nom de la família Modolell, ha recordat que “les institucions són gestores de la voluntat de la família”, i ha expressat “l’alegria” de les dues germanes, amb vida, de Maria Victòria Modolell, per “la decisió de deixar els béns a Osona”.

