FOTO Una dona insulta Joan Tardà en ple aeroport

Asqueroso! em repeteix aquesta ciutadana a l’aeroport de Bilbao. Per molt q sigui plat de cada dia, mai no t’hi acabes d’acostumar. pic.twitter.com/iaucMyUtz1 — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 4 de maig de 2018

Joan Tardà va participar aquest dijous en un acte polític al País Basc. L'endemà, a l'aeroport de Bilbao, va ser insultat per part d'una ciutadana quan es disposava a agafar l'avió per tornar a Catalunya."Asqueroso", li va etzibar en repetides ocasions la dona. Tardà, que ha penjat la foto de la senyora, explica que "per molt que sigui plat de cada dia, mai no t’hi acabes d’acostumar".

