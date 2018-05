Arrenca la Fira de Titelles de Lleida amb 26 companyies i 17 estrenes

A Lleida ja està tot a punt per convertir-se fins diumenge en el gran punt de trobada del teatre de titelles, tant per al públic com per a professionals del sector de les arts escèniques. La 29a edició de la Fira de Titelles porta a la ciutat 26 companyies que oferiran un centenar d'actuacions en 27 espais, entre carrers, places i sales d'exhibició.Disset dels espectacles són estrenes, entre els qual l'obra inaugural, "Alicia y las ciudades invisibles", de la companyia murciana Onírica Mecánica, una versió d'"Alícia al País de les Meravelles" de Lewis Carroll que es podrà veure per primer cop a Catalunya. Serà a les 22:15h al Teatre de l'Escorxador. Les primeres funcions, però, ja han arrencat des de primera hora de la tarda.És la proposta per a adults "Cases" de Xesca Salvà a la Saleta, l'obra "Roig Pèl-Boig" de la companyia mataronina Mimaia Teatre al teatre Julieta Agustí o l'espectacle "Hats" que també estrenen els lleidatans JAM a la plaça Ricard Vinyes. Una cinquantena de funcions de pagament ja han exhaurit les entrades i aquest any també s'ha ampliat el nombre de professionals acreditats.La Fira ha programat un total de 101 actuacions (deu més que l'any passat). De les companyies presents a la Fira, deu són catalanes, vuit de la resta de l'Estat i vuit més internacionals (de països com Itàlia, França, Dinamarca, Holanda, Canadà i Regne Unit), que oferiran 26 espectacles dels quals 17 són estrenes (5 estrenes absolutes, 2 estrenes a l'estat espanyol i 9 s'estrenaran per primer cop a Catalunya).La Fira es marca sempre com a objectiu esdevenir una plataforma de mercat per als professionals de les titelles i al mateix temps de difusió artística, i aconsegueix a cada any una gran resposta del públic. En concret, aquesta 29a edició espera una afluència de 40.000 espectadors i compta amb la participació d'uns 170 programadors i més 300 professionals.

