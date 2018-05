VÍDEO Gonzalo Boye: «Puigdemont no serà extradit»

L'advocat de Toni Comín i Meritxell Serret, i coordinador de la defensa internacional del govern a l'exili, Gonzalo Boye, ha estat clar aquest divendres a TV3: "Puigdemont no serà extradit per Alemanya". Entrevistat al programa, el lletrat ha assegurat que el Tribunal Suprem "està improvisant" mentre que les defenses del dirigents independentistes no ho estan fent.En aquest sentit, ha explicat que treballen en la resposta que donaran per quan el fiscal alemany presenti el seu escrit. Ho faran sobre la base que la justícia espanyola fa un plantejament polític de la qüestió catalana.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)