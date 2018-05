FOTOS Unes dues-mil persones assisteixen al festival político-musical de suport a Anna Gabriel

Oriol Farré de Gossos amb el públic al fons al festival de suport a Anna Gabriel Foto: ACN



Centenars de persones han assistit aquest divendres al festival politicomusical en suport a l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, al seu municipi natal, Sallent. Yacine, Gossos, Smoking Souls, Tribade, Auxili, Zoo i Pirat's Sound Sistema han estat els encarregats de donar el tret de sortida als dos dies festival solidari, que busca ajudar econòmicament a Gabriel i als joves antifeixistes jutjats per agredir membres de l'extrema dreta el 12 d'octubre de 2013. Prèviament a la música, s'ha dut a terme una tertúlia entre l'advocat de Gabriel, Olivier Peter, i l'exdiputada i membre del secretariat de la CUP, Mireia Vehí. Durant la conversa Peter ha remarcat que "malgrat que caldran anys" "s'acabarà condemnant a l'estat espanyol".Peter ha explicat als assistents que Gabriel "està bé" i ha agraït les mostres de suport que està rebent, especialment des del seu poble natal. Ha assegurat que l'exdiputada "ha fet molts contactes" que li han permès denunciar "la vulneració dels drets per part de l'estat espanyol" a indrets com l'ONU, un fet "que els està molestant", ha dit.Peter ha insistit en la importància de les mobilitzacions i de la tasca que estan fent els polítics que són fora i ha ressaltat que els tribunals europeus "són claus". "El tribunal europeu dels drets humans i Estrasburg és un camí llarg, que pot trigar una dècada, però és molt important aquest reconeixement internacional". En aquest sentit, ha dit que malgrat que "avui el Govern espanyol pot condemnar, demà seran les jurisdiccions internacionals les que condemnaran l'estat espanyol".El festival 'La resposta' està organitzat per la campanya 'Free Anna Gabriel' i el col·lectiu Sallent Respon. Els beneficis es destinaran a la caixa de resistència solidària amb Anna Gabriel i a la campanya 'Totes som antifeixistes', en solidaritat amb sis encausats per agredir membres de l'extrema dreta el 12 d'octubre de 2013.Malgrat la pluja, centenars de persones han omplert ja des d'abans de les 8 del vespre el recinte sallentí on s'ha habilitat la zona de concerts. 24 hores després de celebrar el seu quart de segle a l'Auditori de Barcelona, Gossos, que ahir dijous ja van reiterar el seu suport als "presos polítics", no han volgut fallar al festival en suport a Gabriel i han donat el tret de sortida a ‘La resposta’ amb algunes de les seves cançons més populars.Tot seguit Yacine, Smoking Souls, Tribade, Auxili, Zoo i Pirat's Sound Sistema han seguit posant la música a 'La resposta', entre aturades per la pluja que els assistents han aprofitat per entonar lemes a la "llibertat dels presos polítics". Era previst que el festival s'allargués fins ben entrada la matinada.El festival continuarà dissabte al migdia amb la presentació de l'antologia de discursos i conferències d'Anna Gabriel 'I parlarem de vida!', a càrrec de Natxo Calatayud, militant del casal Terra de Benimaclet, i els exdiputats de la CUP Isabel Vallet i David Fernàndez. Tot seguit hi ha previst un vermut solidari amb 'la Mirada Violeta', un espectacle poètico-musical amb Meritxell Gené i Aina Torres, que donarà pas a un dinar popular. A la tarda es durà a terme l'acte polític amb Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart; Ester Baiges, membre de la Xarxa antirepressió de familiars de detinguts; Josep Manel Busqueta, pastisser i economista, i Isabel Vallet.

