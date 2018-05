FOTO «El Jueves» s'inspira en «Star Wars» per retratar la dreta espanyola

Els fans d'Star Wars sabran que avui és el Dia Internacional de la Guerra de les Galàxies. Avui és 4 de maig: en anglès, és May the 4th, que es pronuncia May the Force (be with you), una de les frases més recordades de la saga i de la història del cine ("que la força t'acompanyi").Amb els seu habitual to, la revista satírica El Jueves ha aprofitat el dia per retratar la dreta espanyola (alerta spoiler!). Han utilitzat una de les imatges més cèlebres de la Guerra de les Galàxies, quan Darth Vader diu a Luke Skywalker que ell és el seu pare. En aquest cas, però, Vader és Mariano Rajoy, que diu a Skywalker, Albert Rivera, que és el seu pare.Ho podeu veure aquí:

