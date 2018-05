Sis anys de presó per abusar de la seva neboda de 15 anys

La capçalera de la manifestació de la ''la Manada'' aquest dijous a Barcelona Foto: Martí Urgell

Sis anys i mig de presó i 20.000 euros de multa. Aquesta és la condemna que han imposat tres magistrades de l'Audiència Provincial de Barcelona a un home veí de Sant Pere de Ribes per abusar sexualment de la seva neboda de 15 anys. La víctima va entrar en estat de xoc i no es va resistir, fet pels quals les magistrades no aprecien ús de la força per part de l'agressor i, per tant, descarten el delicte de violació.En la sentència, recollida per Europa Press, que també dicta allunyament de la víctima, les magistrades consideren que aquests fets constitueixen un delicte d'abusos sexuals "no sent un delicte d'agressió sexual", ja que no està acreditat l'ús de la violència o la intimidació, han informat diversos mitjans."La víctima en cap moment va descriure l'ús de la força física per part del processat ni hi ha testimonis i informes mèdics", assenyalen en la sentència. De fet, el text destaca que la menor immediatament després va marxar a casa i es va preparar per marxar perquè havia quedat amb uns amics per anar a la piscina.Les magistrades afegeixen: "Hi ha, doncs, al nostre entendre, un consentiment, o almenys una no oposició activa". A més, asseguren que que no es pot considerar que el condemnat s'hagués aprofitat d'una situació de superioritat física perquè no va fer cap acte de força per aconseguir el seu propòsit.L'abús va tenir lloc el juliol de 2011 a Sant Pere de Ribes, quan l'agressor va aprofitar que la menor, filla del seu germà, estava a la cambra de bany. Els fets es van produir, diu la sentència, sense que la víctima "oferís resistència", tot i reconèixer que estava "sorpresa i en estat de xoc". A conseqüència d'aquests episodis, la sentència considera provat que la víctima va presentar "símptoma d'estrès posttraumàtic, ansietat i fòbies que van requerir tractament psicològic, no podent reprendre la seva vida normal fins bastant temps després".

