Munté i Agustí, oberts a crear una candidatura transversal

Neus Munté i Carles Agustí s'han mostrat oberts a repetir una fórmula similar a la llista que va fer servir Carles Puigdemont per presentar-se a les últimes eleccions catalanes quan falta una setmana per decidir qui serà l'alcaldable del PDECat a la ciutat de Barcelona. Carles Agustí ha estat el més atrevit en afirmar que vol crear una "candidatura conjunta de tot l'independentisme" i ha apuntat que "el PDECat en el congrés d'aquest estiu ha de passar a ser Junts x Catalunya".De la seva banda, Munté també aposta per crear una candidatura "transversal" que "ha d'aglutinar la màxima resposta", però reivindica "l'orgull de partit". Munté i Agustí també han coincidit en què Barcelona ha de "liderar", tal com ha dit Agustí, els moviments per la "reinstauració democràtica" a Catalunya. L'exconsellera ha definit la situació com un "atac" del govern espanyol.Aquestes declaracions les han fet els dos candidats en un debat que ha organitzat el PDECat a les xarxes socials en motiu de les primàries de Barcelona del partit. Munté i Agustí són els dos candidats que durant aquests dies enfronten els seus models de ciutat abans que el cap de setmana que ve s'esculli qui dels dos serà el candidat a l'alcaldia del partit.En el model de ciutat, els dos candidats han coincidit a criticar l'actual govern local. De fet, Agustí ha assegurat que no sap "cap a on va la ciutat" i Munté ha afirmat que es presenta com una "alternativa" a un govern "mancat de compromís i propostes".Dins del projecte que presenta Carles Agustí en destaca la digitalització i l'aposta per eines com Govern Obert, que ja havia començat a portar a la pràctica durant el mandat de Xavier Trias. Aquesta vegada, però, Agustí planteja que els ciutadans només hagin de "donar les dades una vegada" i que sigui l'administració la que es preocupi per buscar les multes pendents o altres tràmits.De la seva banda, Munté vol "posar al dia" Barcelona en el camp de les 'smart cities' amb la implantació de "sensors per monitoritzar la gent gran" i així controlar millor els serveis d'assistència. La candidata planteja que cal posar la tecnologia "al servei del dia a dia". A més, creu que cal ser "molt pedagògic" explicant el concepte i la utilitat de les 'smart cities'.En matèria cultural, l'exconsellera ha apostat per "obrir els assajos generals" de les obres de teatre a "diferents col·lectius" i en especial ha apostat per la gent jove, per tal d'introduir-los en el món dramàtic. En el cas de Carles Agustí ha plantejat que "des de l'Ajuntament compensem l'IVA cultural" a partir d'una subvenció de l'11% en les entrades de teatre.Un dels punts d'acord entre els dos candidats ha estat la manca d'acció de l'actual govern amb el fenomen dels narcopisos i també del top manta, en què creuen que cal que s'apliqui l'ordenança de civilitat com a mesura bàsica per afrontar aquests problemes.

