Un veí de la Llagosta reclama el cos del seu avi, enterrat al Valle de los Caídos

Héctor Gil, un veí de la Llagosta, s'ha afegit a la causa dels Lapeña i, segons avança El 9 Nou, reclama el cos del seu avi, enterrat sense cap mena de permís de la família al Valle de los Caídos."Volem ser optimistes, per això hem encetat aquest camí. A la meva família hi havia el tabú de parlar de l'avi i la meva àvia va refer la seva vida, però la ferida no es va tancar i el procés de dol segueix obert", explica Gil a. "Simplement demanem una sepultura digna, és un dret humà. S'estan obrint fosses comunes a l'antiga Iugoslàvia i nosaltres, 80 anys després que morís i 50 després de l'exhumació encara estem lluitant per aconseguir-ho", etziba. Volen que les restes del seu avi siguin enterrades a la tomba familiar de Tajahuerfa (Soria), el seu poble natal.Pedro Gil va ser ferit el juny de l'any 1937 al front d'Osca i va morir a l'Hospital de Saragossa, localitat on va ser enterrat. Ja entrat el segle XXI, la família va descobrir que les restes no es trobaven a la fossa comuna del cementiri de Saragossa on els hi deien: havien estat traslladades l'any 1961 al monument franquis: "Ens van dir que totes les restes estaven identificades i que feia dècades que ja no estaven allà. Ens vem quedar glaçats, havíem viscut enganyats", relata.Gil es mostra molt crític amb l'existència del Valle i lamenta que no s'hagin tancat les ferides d'una vegada per totes: "S'hauria de trobar un nou significat per l'espai i arribar a uns acords que ja va intentar Zapatero amb la Llei de Memòria Històrica. Per part de totes les parts s'hauria de fer un esforç i trobar una forma de reparació, que passa per donar-li un altre sentit al Valle. Per exemple, traient les tombes de Franco i Primo de Rivera i de tot símbol ideològic i franquista".L'any 2016, un jutjat de San Lorenzo del Escorial va reconèixer el dret a una sepultura digna per als germans Lapeña. Una sentència que va poder començar a caminar després que, el mes de març passat, el prior del Valle retirés el recurs que va presentar per bloquejar l'exhumació dels cossos. Aquí és on es va afegir la recerca dels Gil. El passat dia de Sant Jordi van començar les anàlisis tècniques per discernir la viabilitat de les exhumacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)