El Govern de les Illes i plataformes de València i les Balears s'uneixen per demanar un millor finançament

Reunió amb els representants de les plataformes @bon_finan (Balears) i @finan_just (Comunitat Valenciana). Continuam sumant esforços per assolir un #BonFinançament per part de l'Estat. pic.twitter.com/7jkn9dxXcM — Francina Armengol (@F_Armengol) May 4, 2018

La presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, s'ha reunit aquesta tarda amb representants de les plataformes "Per la reforma del sistema de finançament" de les Illes i "Per un finançament just" de la Comunitat Valenciana. L'objectiu de la trobada és "sumar esforços" per "reivindicar un millor finançament autonòmic" al govern espanyol.També ha assistit a la reunió la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, i la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, qui també ha anat a l'acte públic organitzat per les dues organitzacions. La trobada s'ha celebrat avui a les cinc la tarda davant de la seu de Palma del sindicat UGT.Així mateix, les dues plataformes també han programat una sèrie d'actes durant aquest divendres per intercanviar experiències i opinions amb l'objectiu de treballar la "sensibilització i conscienciació de la ciutadania" sobre la situació del finançament autonòmic i exigir a l'executiu espanyol un "canvi radical" sobre aquesta matèria.La trobada i els actes celebrats d'aquesta tarda tenen lloc després que un grup promotor de diferents associacions de les Illes hagués pactat posar en marxa aquest 2018 una campanya anomenada "Uneix-te per un bon finançament".

