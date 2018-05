Mor Montserrat Trueta, fundadora de la Fundació Catalana Síndrome de Down, als 86 anys

Montserrat Trueta ha mort aquest divendres als 86 anys. Va ser fundadora amb el seu marit, Ramon Trias Fargas, de la Fundació Catalana de Síndrome de Down i presidenta del patronat. Nascuda a Barcelona l'any 1932, va viure a l'exili a Itàlia i Anglaterra. Va començar els estudis de Biologia a la Universitat d'Òxford, però els va abandonar per acompanyar Trias Fargas en la seva carrera política.Filla del prestigiós doctor Josep Trueta, va rebre la Creu Sant Jordi l'any 1992 i la Medalla d'Or del Parlament de Catalunya l'any 2006, amb motiu de la tasca al capdavant de la Fundació Síndrome de Down i per la seva dedicació en favor de "la integració social de les persones amb disminució psíquica i, en especial, el seu esforç per avançar en la millora de la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)