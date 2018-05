​L'Ajuntament de Barcelona demana 26 anys de presó a l'exprofessor dels Maristes acusat d'abusos

L'Ajuntament de Barcelona demana un total de 26 anys de presó per a l'exprofessor dels Maristes de Sants-Les Corts Joaquim Benítez, autor confés d'abusos sexuals a alumnes adolescents . Benítez serà jutjat només pels quatre dels 18 delictes que encara no han prescrit, en concret dos delictes continuats d'abús sexual i dos delictes d'abús sexual, segons el consistori, que fa d'acusació popular. En canvi, ningú responsabilitza penalment l'escola, que, com a màxim, haurà de respondre civilment amb les indemnitzacions si Benítez no les pot pagar.Segons el relat de fets, avançat per El Periódico i al qual ha tingut accés l'ACN, almenys entre el curs 2006-2007 i el 2009-2010 l'exprofessor d'educació física aprofitava les lesions musculars dels seus alumnes a l'esquena o les cames per dur-los al seu despatx, tombar-los a la llitera i fer-los massatges que acabaven amb tocaments als genitals. En alguna ocasió, a més, va fer masturbacions o fel·lacions als nens o els va demanar que li fessin, i a un d'ells fins i tot el va obligar a penetrar-lo analment. Els joves van patir importants seqüeles psicològiques que encara duren.Per la seva banda, la fiscalia demana 22 anys de presó per a Benítez, però no ha proposat per al judici la declaració de la direcció del centre ni de la congregació religiosa. Sí que ha inclòs com a responsable civil subsidiari la Fundació Champagnat, propietària del col·legi. D'altra banda, la Generalitat demana 36 anys i 4 mesos de presó per a Benítez i tampoc responsabilitza penalment de res a l'escola. La defensa demana l'absolució, tot i haver confessat bona part dels fets.Benítez serà l'únic dels 12 denunciats per l'escàndol de pederàstia conegut el febrer del 2016 que anirà a judici. Les denúncies a la resta de docents implicats, a més d'un monitor de menjador, es van arxivar per la prescripció dels delictes pel pas del temps. En total es van presentar 43 denúncies per part d'exalumnes dels col·legis maristes de Sants-les Corts, la Immaculada i Badalona.

