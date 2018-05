L'ANC manté l'aposta per Puigdemont però prefereix evitar noves eleccions

bretols...

Una suposada "rebelió" és el que justifica el setge a les entitats sobiranistes, com el que esta patint Òmnium y la ANC. Com en el cas basc, la desintegració de l’entorn independentista i de la seva xarxa és bàsica per eradicar la problemàtica. Tot és susceptible de ser catalogat com a "violència" perquè tot forma part d’un moviment que ja ha estat identificat com l’amenaça més important a què s’enfronta l’Estat. Aquesta és precisament l’eina que obre les portes a l’actuació dels cossos policials i de la justícia com a punta de llança de la lluita contra l’independentisme. En la mesura que no hi ha diàleg possible i que el conflicte és una qüestió d’ordre públic, la problemàtica passa a ser cosa de tribunals, policia i del CNI, amb operacions no prou explicades com les que vinculen el Ministeri de l’Interior amb la guerra bruta a Catalunya. És el missatge que transmeten diàriament bona part dels mitjans espanyols, peça clau de l’estratègia de l’Estat. Les filtracions sobre hipotètics casos “d’adoctrinament” i les notícies sobre la suposada "kale borroka catalana" –gràcies als regals d’alguns CDR- alimenten l’assimilació del conflicte basc i català i atien un relat que intenta desdibuixar les arrels democràtiques del procés. S’hi afegeix l’atac al que Felipe González identificava dins el “fet diferencial català”: la llengua i l’escola, la base del sistema operatiu de la societat catalana. Ni un pas enrere !!*!!