L'ANC manté l'aposta per Puigdemont però prefereix evitar noves eleccions

Carles Puigdemont i Elisenda Paluzie, a Berlín Foto: ANC

L'ANC continua apostant clarament per la investidura de Carles Puigdemont. Així ho han expressat més d'un 81% dels socis de l'entitat que entre dijous i divendres van manifestar l'opinió a través d'una votació interna . Ara bé, si s'acabés descartant la investidura del president a l'exili les bases de l'ANC prefereixen un govern alternatiu a noves eleccions. La participació s'ha situat a l'entorn del 27%.La posició de les bases de l'ANC ha estat llegida per la direcció com un aval a les seves posicions. En aquest sentit, han emès un comunicat de premsa on "reclamen als partits que investeixin els president legítim". L'Assemblea apel·la directament als diputats de Junts per Catalunya, ERC i la CUP per tal que "obeeixen el mandat popular".Aquest és, doncs, el posicionament de l'entitat independentista després de la celebració d'una consulta que ha rebut crítiques per haver estat plantejada amb unes preguntes que orientaven les respostes. "Ateses les pressions de les institucions espanyoles, creus que l’ANC ha de mantenir el seu posicionament, investidura del president Puigdemont, d’acord amb el mandat del 21 de desembre?", deia la primera.La segona plantejava que, en cas que els partits independentistes renunciessin a la investidura de Puigdemont i, per tant, accepten la "pressió de les institucions espanyoles", si estarien d'acord amb "acceptar un govern alternatiu" o bé "repetir eleccions fins que s’accepti el resultat, rebutjant les imposicions de l'estat espanyol". En aquest cas el resultat ha estat favorable a evitar nous comicis: un 57% prefereixen un govern alternatiu mentre un 35% eleccions.De fet, la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha defensat aquesta mateixa setmana que si no s'investeix Puigdemont el "més coherent" , sota el seu punt de vista, és anar a noves eleccions. Aquesta mateixa setmana, Paluzie es va reunir amb el cap de llista de JxCat a Berlín.La decisió de l'ANC arriba després que l'independentisme hagi esgotat totes les vies per poder investir Puigdemont. El darrer gest s'ha produït aquest divendres amb la validació de la reforma de la llei de la Presidència -en vies de ser recorreguda pel govern espanyol- i que obre la porta a la investidura a distància, pensant en atendre la legitimitat de Puigdemont, avui resident a Berlín a l'espera d'una decisió judicial sobre la seva extradició. És, de fet, l'últim gest de complicitat que ha fet el Parlament amb Puigdemont abans d'enfrontar-se a la darrera dicotomia: o pla D o eleccions.

