Un partit alemany proposa Puigdemont com a cap de llista a les europees

El Partit Alemany de Centre (DZP) ha proposat Carles Puigdemont com a cap de llista per a les eleccions europees de maig de l'any vinent, segons ha confirmat aquest divendres a l'agència DPA el seu secretari general, Christian Otte. La cúpula d'aquesta petita formació, fundada el 1870 i que s'autodenomina com "el partit més antic d'Alemanya", va prendre la decisió dilluns, però en cap moment ha parlat ni amb Puigdemont ni amb Junts per Catalunya."Segons experts en dret, Puigdemont pot presentar la seva candidatura al Parlament Europeu, ja que la llei electoral estableix que un ciutadà de la UE pot fer-ho en un altre estat membre quan hi té la seva residència", diu la nota de premsa del DZP en la qual anuncia la seva decisió.Des de JxCat han sortit al pas d'aquesta informació assegurant que Puigdemont rebutjarà un oferiment oficial d'aquestes característiques perquè la seva prioritat és "la recuperació de les institucions catalanes" i "la consecució de la llibertat de Catalunya".En aquest sentit, expliquen que Puigdemont no ha parlat amb el partit en qüestió ni amb cap altre sobre la seva participació en les eleccions europees i es tracta, per tant, d'una iniciativa d'aquesta formació "sense cap notificació prèvia".

