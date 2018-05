L'Audiència confirma l'any de presó per al líder ultra que va atacar a Blanquerna

Pedro Chaparro, vicepresident de Democracia Nacional Foto: NacióDigital

L'Audiència de Barcelona ha confirmat la sentència que va condemnar el vicepresident de Democracia Nacional, Pedro Chaparro, a un any de presó i a dos de prohibició d'assistir a manifestacions d'ultradreta a Catalunya. A més, també haurà de pagar 1.800 euros de multa per un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques per dir durant un míting a Montjuïc el 12 d'octubre del 2015 que calia "donar un calbot" al fotoperiodista Jordi Borràs, especialitzat en moviments d'ultradreta. Tampoc es podrà comunicar o acostar-se a ell durant dos anys. La sentència inicial és de l'octubre del 2017.Segons considera provat la jutgessa, i ara també confirma el tribunal, al final de la manifestació d'ultres d'aquell dia a Montjuïc, Chaparro va dir en públic que Borràs era per allà i que si algú el veia, el fessin fora mitjançant l'agressió. Borràs el va denunciar per això i per suposadament haver-lo amenaçat personalment durant el recorregut de la manifestació. A més, el fotoperiodista va rebre amenaces per Twitter i pintades també amb to amenaçador.No obstant, la jutgessa no veu provades aquestes amenaces personals i, per això, va absoldre Chaparro dels delictes d'amenaces i coaccions, pels quals també estava acusat un altre ultra, encarregat de la seguretat de la manifestació d'aquell dia.Chaparro va ser condemnat fa uns mesos pel Tribunal Suprem a quatre anys de presó per l'assalt al Centre Cultural Blanquerna de Madrid el setembre del 2013, però encara no ha ingressat a presó a l'espera que el Tribunal Constitucional resolgui el seu recurs. Ara, a més, no podrà assistir a cap mobilització convocada pels mateixos organitzadors de la manifestació del 2015: Democracia Nacional, Democracia Nacional Joven, Nudo Patriótico, Movimento Católico Español i FE Falange Espanyola.Durant el judici el passat setembre, els dos acusats van negar els fets i van demanar la seva absolució, mentre que la Fiscalia i l'acusació particular demanaven cinc anys de presó per a Chaparro. Ara, l'Audiència ha rebutjat el recurs de Chaparro, que només té l'opció de presentar un recurs extraordinari.

