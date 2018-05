Urkullu fixa la «normalització de la convivència» com a repte de l'era post-ETA

ETA es dissol, però el camí per normalitzar la convivència a Euskadi continua. Aquest és el missatge institucional que ha fet arribar a la ciutadania basca el lehendakari Iñigo Urkullu just el dia en què l'organització terrorista ha escenificat la seva desaparició després de 60 anys d'existència . "Tenim la ferma determinació de no parar. Seguirem treballant per la convivència normalitzada. El camí segueix", ha afirmat en una compareixença conjunta amb la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, qui també ha celebrat que es posi fi a un "període obscur marcat pel dolor" en el qual es va trencar la convivència del poble basc.Alegria, memòria, esperança, il·lusió i compromís. Són els cinc eixos en els quals Urkullu ha fet pivotar el seu discurs, en el qual, d'entrada, ha volgut deixar clar que s'està davant d'un "fet històric netament positiu", una afirmació que pretén frenar els discursos d'alguns sectors que han dubtat de la bonança del moment. El lehendakari ha insistit que, a partir d'ara, "ja no s'utilitzarà il·legítimament la violència en nom del poble basc", un fet que, ha insistit, ha estat un "error ètic, polític i democràtic".Urkullu ha recordat com ha costat arribar fins a aquest punt, en què "la pau s'imposa a la violència". Amb tot, ha reivindicat la memòria de tot allò viscut. "ETA desapareix com a amenaça però no com a trist record. Cal mantenir en la memòria tot el dolor injust provocat", ha insistit Urkullu, que ha subratllat que mai s'hauria d'haver produït cap víctima.Precisament de la necessitat d'avançar cap a una memòria "crítica amb el passat" ha parlat també Barkos. Cal, ha dit, no oblidar i situar-se davant del "mirall de la història" perquè tot el que ha passat ni es "distorsioni" ni es "justifiqui". "Mai ningú hauria d'haver agafat les armes per defensar una ideologia", ha dit.

