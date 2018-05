La plataforma del PP valencià contra l'adoctrinament rep un centenar de denúncies en un dia

El PP valencià ha rebut més d'un centenar de queixes de professors en el primer dia de funcionament de la plataforma de denúncia anònima "No a l'adoctrinament a les aules". Segons han informat aquest divendres els populars a través d'un comunicat, en totes elles es denuncia amb diferents arguments la carta remesa pel conseller d'Educació Vicent Marzà als docents dels centres públics, que qualifiquen com "autobombo" i que "en res reflecteix la realitat dels sistema educatiu".El PP assenyala que a l'escrit presentat a la plataforma, ubicada al web de la formació, els mestres es queixen que els tracten "com si fossin menors d'edat" i acusen la conselleria "d'intentar dirigir la manera de pensar dels docents, que són els que dia a dia estem al peu del canó i coneixem la veritat de les escoles".Segons el comunicat del PP, a les queixes rebudes també es denuncia que el conseller Marzà" en compte de solucionar els múltiples problemes que hi ha als centres educatius, es dedica a fer política amb nosaltres" i consideren "vergonyosa i política" la carta rebuda.La portaveu d'Educació del grup popular a les Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha anunciat que "davant d'aquests fets denunciats a la plataforma, des del PP a traslladar la carta als nostres serveis jurídics perquè valorin si hi ha alguna responsabilitat per utilitzar serveis públics per fer campanya electoral".Gascó ha considerat que es tracta "d'una estratègia de Marzà on s'usa el públic amb finalitat electoral per intentar apaivagar al professorat en vigílies d'una vaga. Un cop més, el conseller demostra que per a ell els centres educatius són el seu corralito i que pot usar-los per la seva pròpia conveniència ".El PP valencià va presentar aquest dijous la plataforma 'No a l'adoctrinament a les aules', on recull al seu web les denúncies d'alumnes, pares i professors sobre casos d'adoctrinament, per "defensar la llibertat en els centres educatius valencians i evitar que es converteixin en subseus polítiques al servei dels interessos del govern".

