Un sector crític promou una candidatura per superar l'etapa de Gay de Montellà a Foment del Treball

Josep Bombardó, a l'esquerra, en un acte amb Carles Puigdemont i Lluís Recoder. Foto: Albert Segura

Gay de Montellà haurà de convocar el procés electoral en els propers mesos i s'espera que sigui a la tardor quan s'elegeixi el seu successor, si no hi ha canvis

A finals d'any es convocaran eleccions per renovar la direcció de la patronal catalana Foment del Treball. Joaquim Gay de Montellà, l'actual president, no pot tornar-se a presentar i ja han començat els moviments interns per preparar la nova etapa que s'obrirà en l'organització. Segons ha pogut saber, un sector empresarial està sospesant la possibilitat d'una candidatura renovadora per liderar Foment del Treball. Un grup de personalitats del món econòmic ha demanat a l'empresari sabadellenc Josep Bombardó que doni un pas al front i encapçali una llista.Bombardó és un nom destacat del tèxtil català. És president de la Fundació per la Indústria Sabadell, hereva de la Fundació Privada del Gremi de Fabricants de la ciutat. També presideix la Fundació ESDI, promotora de l'Escola Superior de Disseny. Considerat un empresari de pes i de sensibilitat catalanista, Bombardó encara no ha donat resposta a la proposta, però disposa d'alguns suports rellevants.Entre ells s'hi podrien trobar figures com Rafael Suñol (actual president del comitè d'auditories de l'empresa Carbures i expresident del Banc de Crèdit Industrial) i l'exconseller i exalcalde de Sant Cugat Lluís Recoder, que va formar part de KPMG en sortir del Govern.Gay de Montellà haurà de convocar el procés electoral en els propers mesos i s'espera que sigui a la tardor quan s'elegeixi el seu successor, si no hi ha canvis. Hi ha en marxa, tal i com va informar NacióDigital, una "operació Sánchez Llibre" perquè l'exdiputat i actual adjunt a la presidència de la CEOE per les relacions amb el Congrés es postuli per succeir l'actual president. Fins ara, Sánchez Llibre encara no ha confirmat que vol ser candidat, però sí que ha rebut molts suports interns perquè doni el pas.Els moviments a l'entorn de l'exdirigent d'Unió van ser vistos amb suspicàcia per Gay de Montellà. El president de Foment vol pilotar ell mateix el procés de la successió. També hi ha hagut tensions pel que alguns han entès com un intent de Gay de Montellà de voler mantenir una posició de poder intern un cop abandoni la presidència. En aquest context s'hi podria situar, segons expliquen fonts internes, la voluntat de Gay de constituir una fundació que ell presidiria.El president de la Cecot, Antoni Abad, també ha mostrat la seva voluntat d'intentar formar una candidatura alternativa . El principal problema per fer-la efectiva és que la Cecot en aquests moments està expulsada de Foment, però Abad podria presentar-se en la seva condició de membre de la patronal de la petita i mitjana empresa Fepime.Una idea és present en totes les persones que impulsen les diverses opcions a succeir Gay de Montellà. Després d'uns anys en què l'organització patronal ha mantingut una actitud bel·ligerant contra el procés sobiranista, s'han trencat molts ponts amb la Generalitat, les institucions catalanes i les forces independentistes. Quan la situació política es normalitzi, caldrà que Foment recuperi la cohesió interna i un to que ha anat perdent els darrers temps.

