VÍDEO Pedrerol es burla de la iniciativa per tenyir de groc el Camp Nou en el Clàssic

Aquest diumenge 6, tenyim el clàssic de groc per fer visible el clam #LlibertatPresosPolítics al Camp Nou i arreu. La llibertat no és cap delicte!



Si vas al Camp Nou, vesteix de groc!



📆 6 de maig

🕤 20. 45 h

📍 Camp Nou

💛 Vesteix de groc. És un clàssic!#CampNouGroc pic.twitter.com/lXz4nm5wnO — Òmnium Cultural (@omnium) May 4, 2018

¡DARÁ QUE HABLAR! Organizaciones INDEPENDENTISTAS promueven CAMISETAS AMARILLAS para el clásico. #JUGONES pic.twitter.com/Ep1TekJJS4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 4, 2018

Nova acció de l'independentisme a l'horitzó: les entitats sobiranistes i els CDR volen tenyir de groc el Camp Nou el pròxim diumenge, amb motiu del Barça-Madrid. Òmnium ha difós a través de les xarxes socials aquesta crida de cara al Clàssic per denunciar l'empresonament de dirigents polítics catalans i l'exili de mig Govern.És per això, doncs, que reclamen anar vestit de groc al Camp Nou aquest diumenge a les 20.45. Tot plegat encara amb el record de l'actuació de la policia espanyola a la final de Copa, on es van requisar samarretes i distintius grocs abans del partit. El Barça disputarà un partit ja intranscendent de cara al títol de Lliga, però molt rellevant per l'orgull dels culers.El periodista Josep Pedrerol ha criticat la proposta i se n'ha burlat: "Un altre homenatge al Vila-Real, Las Palmas i el Cadis".

