FOTO L'aplaudida portada de la revista «Mongolia» contra la sentència de «la Manada»

NUEVA PORTADA DE MONGOLIA!!! YA A LA VENTA!!!! #NoNecesitaExplicación pic.twitter.com/b2v5rx4vCm — Revista Mongolia (@revistamongolia) May 4, 2018

La sentència de "la Manada" encara porta cua (i en continuarà portant). La indignació va omplir els carrers de les principals ciutats catalanes i espanyoles, i a la xarxa les denúncies de maltractaments, abusos i violacions s'han incrementat.Ahir mateix, el jutge del vot particular de la sentència, que demanava absoldre els acusats, va fer les seves primeres declaracions per assegurar que estava molt tranquil i va agrair el suport rebut.La popular revista satírica Mongolia ha entrat al debat amb una contundent portada publicada aquest divendres. Hi apareix la imatge de la Justícia després d'haver rebut una pallissa. La podeu veure a continuació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)