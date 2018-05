La fotografia de Puigdemont que obre la porta a especulacions

Prevail | #CatalanRepublic | A post shared by Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) on May 4, 2018 at 4:21am PDT

Carles Puigdemont és molt actiu a les xarxes socials. Tant a Twitter com a Instagram, el president comparteix les seves reflexions i envia missatges als seus seguidors. Aquest divendres, ha compartit una fotografia a Instagram en què apareix abandonant una compareixença, d'esquena, al Palau de la Generalitat. En anglès, Puigdemont ha escrit "que vol dir "prevaldre" o "vèncer".La imatge, en ple debat sobre el "pla D" per desencallar la investidura, ha obert la porta a especuculacions, i molts dels seguidors de Puigdemont han demanat que no marxi i que es mantingui ferm en la construcció de la República. Aquest matí, el ple ha aprovat reformar la llei de la Presidència per permetre la investidura a distància del dirigent de JxCat però, acte seguit, el govern espanyol ha iniciat els tràmits per portar-la al TC i suspendre-la.Aquí podeu veure la fotografia:

