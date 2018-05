Zapatero proposa una mesa de diàleg «distesa i discreta» per a Catalunya

José Luis Rodríguez Zapatero, expresident del govern espanyol, creu que el diàleg és "imperatiu" per a la normalització a Catalunya i considera que l'adequat seria una "mesa distesa i, si pot ser, discreta" on les parts puguin parlar de tot el que ha succeït des de l'any 2010, quan el Tribunal Constitucional (TC) va anul·lar part de l'Estatut."Quan hi ha un 50/50 en el vot popular, parlar és un imperatiu absolut i cal fer-ho en una taula distesa i si pot ser discreta per tal de veure què ha passat a Catalunya i amb la seva relació amb Espanya des de 2010 amb la sentència, què va passar el 2012, què va passar el 2014, què va passar al setembre i a l'octubre de l'any passat ", ha assenyalat. En una entrevista a La Sexta , Zapatero ha assegurat que "mentre això no es posi damunt de la taula i es bolqui tot el que un té" no es va a "veure una possibilitat de normalització", cosa que "és urgent". Per al dirigent del PSOE, el procés és "un projecte on el fi justifica els mitjans i acaba sent un laberint impossible", però només hi haurà sortida "si a la defensa dels principis de l'estat de dret" se li suma "l'acció intel·ligent de la política". "Mentre aquesta part no existeixi, el conflicte seguirà obert i pot anar a pitjor", ha dit.Pel que fa a la situació dels diferents líders independentistes com Oriol Junqueras, que es troben a la presó provisional , Zapatero ha comentat que "cal respectar-lo, però sens dubte, per la necessitat d'avançar en una direcció de diàleg i entesa és un problema "

