L'entrenador de Viladecavalls jutjat per abusos admet relacions consentides amb menors

L'entrenador de futbol base de Viladecavalls jutjat a l'Audiència de Barcelona per haver abusat sexualment d'almenys sis menors d'edat entre el 2007 i el 2016 ha assegurat aquest divendres que les relacions amb les tres primeres víctimes, de 13 anys, van ser consentides i en cap cas va utilitzar l'amenaça, la intimidació o l'agressivitat. De les altres tres suposades víctimes menors, ha negat haver mantingut relacions sexuals amb dues d'elles i la sisena, l'única noia, ha explicat que era la seva xicota, que li havia dit que tenia 17 anys en comptes dels 14 reals i que totes les relacions van ser consentides.L'acusat, Eduardo L.E., ha estat l'últim en declarar al judici, un fet poc habitual. La sorpresa ha arribat quan la Fiscalia ha renunciat a interrogar-lo primer i s'ha reservat el dret a fer-li preguntes després de la defensa. Però tot i que inicialment l'acusat tenia intenció de respondre les preguntes del ministeri públic, al final, aconsellat pel seu advocat, s'hi ha negat. De fet, l'acusat s'havia negat a respondre cap pregunta durant les quatre compareixences que va tenir al jutjat d'instrucció de Terrassa, aconsellat per un altre lletrat. Avui, però, ha respost el breu interrogatori de l'acusació particular i durant una bona estona al seu advocat.La Fiscalia i l'acusació particular de dues de les tres primeres víctimes l'acusen de tres delictes continuats d’agressió sexual, un delicte continuat d’abusos sexuals, dos delictes d’abús sexual a menor de 16 anys i un delicte de captació de menor de 16 anys per a elaborar material pornogràfic, i li demanen més de 80 anys de presó, a més d'indemnitzacions d'almenys 10.000 euros per cada víctima.Nascut el 1989, l'acusat ha explicat que com a entrenador solia convidar diversos jugadors a casa seva a menjar o distreure's. Segons ell, en diverses ocasions coincidien menors amb altres amics seus majors d'edat. A gairebé tots, ha dit, els anomenava "germans" o "tetes" en to afectuós. Ha assegurat que mai va obligar ningú a posar-se un pantaló curt, i ha explicat que ell va fer fel·lacions a tres dels seus jugadors de 13 i 14 anys, als que anomenava 'galàctics', però de forma totalment consentida i voluntària, la temporada 2007-2008, i perquè els nois li "demanaven".Ha explicat que li agraden tant els nois com les noies i que als tres joves mai els va amenaçar o agredir, perquè, si fos així, "no haguessin vingut 200 cops", com va dir una de les víctimes al judici. Amb un d'ells, fins i tot, va dormir a casa del menor.També ha explicat que amb un altre dels menors futbolistes hi va tenir relacions sexuals consensuades als 17 o 18 anys, fins a dues setmanes abans que fos denunciat i detingut pels Mossos. Amb el tercer menor també hi va tenir relacions sexuals quan ja era major d'edat i fins i tot era el noi qui li demanava, ha afirmat.Respecte les altres tres suposades víctimes, ha explicat que un noi de 15 anys que treballava a la discoteca on ell era encarregat li va demanar una nit de dormir a casa seva. Van passar la nit junts, però no van mantenir relacions, l'endemà van esmorzar plegats, van tornar a la tarda a la discoteca i a la nit van tornar a dormir a casa seva sense que hi hagués cap relació sexual.Sobre un altre menor futbolista, amb qui, segons la Fiscalia, hauria mantingut relacions el 2015, ha explicat que només el va tenir com a jugador un partit. Dies després, la mare del noi el va dur a casa l'exentrenador per veure una pel·lícula i en recollir-lo, la dona també va dur l'acusat al seu cotxe. Més tard van mantenir el contacte, però mai van tenir relacions sexuals.Finalment, sobre l'única noia suposadament víctima, ha explicat que la va conèixer a la discoteca on ell treballava i li va dir que tenia 17 anys, tot i que molt més tard va saber que en tenia 14. Ell no va sospitar perquè la discoteca era per majors de 16 anys, la noia havia sortit amb un futbolista de 21 anys i semblava prou madura, tant físicament com psicològicament. Tenien una relació de parella "normal" i van mantenir relacions sexuals totalment consentides, ha explicat. Així, es van enviar fotos provocatives mútuament, però ell ha assegurat que mai les va ensenyar a ningú. Sobre dos vídeos que la noia li va enviar al mòbil, ha explicat que no està segur que la noia que es veu masturbant-se sigui la seva exparella, ja que no se li veu la cara i porta un tatuatge que la menor no tenia.Abans que l'acusat ha declarat a porta tancada un altre futbolista menor d'edat, testimoni. Però qui va destapar el cas va ser el coordinador de l'equip de futbol de Viladecavalls. Es coneixien de feia anys amb l'acusat, perquè havien coincidit en diversos camps de futbol. L'ha descrit com un bon entrenador però "ultracompetitiu, temperamental, malparlat, provocador", que utilitzava llenguatge "groller" i insults com "maricó de merda", s'enfrontava a les banquetes rivals o als àrbitres, i havia arribat a rebre sancions importants.A finals de la temporada 2015-2016 el va fitxar pel seu equip, però havia sentit rumors que tenia problemes econòmics i va prohibir-li gestionar diners del club. Tot i això, l'entrenador demanava diners als jugadors i al coordinador, que sovint no retornava amb excuses diverses. Després d'una important derrota, el jove entrenador va amenaçar amb marxar del club. Un jugador es va dirigir al coordinador per dir que l'entrenador li devia diners, i altres futbolistes també van fer la mateixa queixa. L'acusat va al·legar diverses excuses, però va ser acomiadat. Un dels jugadors, però, va dir que li havia demanat també favors sexuals. L'entrenador volia tornar a l'equip però li van prohibir. Sobre els problemes amb els diners que demanava a molts dels seus jugadors, l'acusat ha admès que és ludòpata i que fins i tot va robar joies a la seva mare per vendre-les.El pare de l'acusat, força distant amb el seu fill, ha dit que mai va sentir res estrany a l'habitació del jove, que estava just al costat de la seva, i que tampoc hauria permès tot el que ara s'ha revelat. El judici ha quedat vist per a sentència.

