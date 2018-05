Sis mossos i un bomber declaren a Reus per incitació a l'odi sota l'escalf de la ciutadania

Aquest divendres ha declarat als jutjats de Reus un altre bomber investigat en la causa per un suposat delicte d’odi contra la policia espanyola. Durant la compareixença davant el jutjat d’instrucció número 2, que també l’investiga per un presumpte delicte de malversació de fons públics, l’home només ha respost a les preguntes del seu advocat. Amb ell ja són cinc els efectius d’aquest cos d’emergències que han declarat en seu judicial, però la jutgessa n’ha citat més pel 14 de maig, segons han explicat fonts jurídiques.D’altra banda, aquest divendres també han comparegut com a testimonis sis efectius dels Mossos d’Esquadra. El col·lectiu Advocats Voluntaris 1 d’octubre insisteix que el cas no té recorregut i ha avançat que sol·licitarà el sobreseïment un cop finalitzin les diligències. Més de mig centenar de persones s’han concentrat a les portes dels jutjats de Reus per fer costat al bomber investigat al crit de “No estàs sol!”.La jutgessa investiga la presumpta participació dels bombers en les protestes davant de l'Hotel Gaudí, on hi havia un centenar de policies espanyols allotjats amb motiu de l’1-O, durant l'aturada de país del 3 d'octubre. Després de rebre denúncia del cos policial, el jutjat va sol·licitar un detall de les sortides que van efectuar els camions des del Parc de Bombers de Reus per constatar si algun d'ells s’havia desplaçat fins a l'establiment hoteler i si això derivaria en un presumpte delicte de malversació de fons públics.En aquesta causa també estan investigats l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i sis regidors més del PDeCAT, ERC, Ara Reus i la CUP de l'Ajuntament pel manifest signat el 3 d'octubre en protesta per la violència policial i demanant la retirada dels agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil desplaçats Catalunya. El text signat pel batlle i els portaveus municipals instava els propietaris de l'Hotel Gaudí del centre de la ciutat a fer marxar els agents.Pellicer i els portaveus del PDeCAT, ERC i Ara Reus van declarar al novembre i només van respondre a les preguntes de la defensa. Els regidors de la CUP citats, Marta Llorens, Mariona Quadrada i Oriol Ciurana, van plantar la jutgessa per partida doble. Contra tots ells es va acabar dictant i executant una ordre de detenció per fer-los comparèixer en seu judicial, on es van acollir al seu dret de no declarar.També consten com a investigades en la causa dues persones vinculades a un gimnàs de Reus que estan acusades d'expulsar els agents de les instal·lacions arran de les actuacions policials de l’1-O. En el procediment són part els investigats, l'advocat de l'Estat en representació dels denunciants -la policia espanyola- i el ministeri fiscal.

