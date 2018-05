Alguns col·lectius, fins i tot de periodistes, des de dins el mateix ens, han denunciat la manipulació de TVE a les notícies sobre el procés català . Una acusació que no ha tingut massa ressò a l'estat espanyol. El govern de Rajoy tampoc n'ha fet massa cas. Potser per què no és veritat?

