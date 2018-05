FOTOS Més d’un centenar de treballadors de la Generalitat exigeixen la llibertat dels presos

Treballadors de la Generalitat demanen la llibertat dels presos Foto: ACN



Treballador de la Generalitat demanen la llibertat dels presos Foto: ACN

L’Assemblea de Treballadors per la Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) de Barcelona Centre s’ha concentrat aquest divendres a la plaça Ramon Berenguer el Gran per reclamar la llibertat dels polítics catalans “empresonats i exiliats”. Més d’un centenar de funcionaris s’han manifestat per exigir el restabliment del Govern i, alhora, han defensat els professors de l’IES El Palau denunciats per la Fiscalia per un presumpte delicte d’odi, així com la periodista i ex cap de comunicació dels Mossos d’Esquadra, Patricia Plaja, destituïda per una piulada des del seu compte personal sobre la sentència de ‘La Manada’.Els treballadors i treballadores de les institucions públiques es reuneixen per tot arreu de Catalunya cada divendres des del darrer 2 de novembre. L’assemblea d’Universitats, Ajuntaments, Governació i Cultura han assistit a la concentració de la plaça Ramon Berenguer el Gran per mostrar la seva oposició a l’aplicació de l'article 155. “Ens concentrem com cada divendres per demanar la llibertat dels presos polítics del nostre govern legítim que estan, o bé a la presó o bé a l’exili; i considerem que el Govern espanyol està usurpant la nostra institució”, ha explicat una treballadora de l’administració i membre de l’ADIC.Aquestes assemblees de treballadors i treballadores de l’Administració pública es van formar el darrer mes d’octubre del 2017 amb l’objectiu de rebutjar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola a les institucions catalanes. Avui, 39 assembles organitzades per departaments i entitats públiques conformen l’Assemblea de Treballadors per la Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)