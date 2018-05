L'Estat construeix una altra estació d'AVE fantasma

Les estacions d'AVE en pobles minúsculs o sense gaire població ja és una tònica del govern espanyol. Va ser el cas d'Otero de Sanabria, a Zamora, un nucli de tan sols 30 habitants, en una comarca de poc més de 6.500 persones. Ara, però, torna a sortir a la llum un cas d'estació fantasma que mai s'utilitzarà, malgrat haver finalitzat la seva construcció. El 2002, avança El País , el Ministeri de Foment va decidir construir, també, una estació de la línia d'alta velocitat entre Ourense i Lugo, concretament a la localitat de O Páramo (Lugo).Les obres es van adjudicar el 2006 i l'estació es va construir -demorada- durant un llarg període de temps. Finalment, però, indica el rotatiu, Renfe ha confirmat que ningú podrà usar la parada, ja que aquesta es troba lluny del nucli de població i, a més, no prou distant de Lugo, com per tenir passatgers, si finalment es finalitzés la vinculació a través d'AVE entre Ourense i Lugo. Una situació poc rentable, assumeix l'ajuntament d'O Páramo, que no perd l'esperança i assegura que, potser en un futur, l'estació tornarà a tenir vida.La construcció de l'estació va costar 90 milions d'euros al govern espanyol. Una inversió que torna a perdre tot el sentit, més enllà de millorar lleugerament la línia ordinària de tren que uneix les dues ciutats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)