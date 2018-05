​Adreces actualitzades dels presos polítics

Adreces dels presos polítics

A hores d'ara, continuen empresonats nou líders del procés independentista. Alguns com Jordi Cuixart i Jordi Sànchez ja hi porten 200 nits. A més dels dos esmentats, continuen a la garjola Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell.Entre les iniciatives endegades arran de l'empresonament del Govern, diverses associacions -entre elles Ítaca Fundació - han difós l'adreça dels presos perquè els ciutadans puguin fer-los arribar cartes. Cal recordar el règim de privació de llibertat no permet accedir a internet i, per tant, les vies de comunicació amb l'exterior només poden ser per intercanvi epistolar.A continuació, facilitem les adreces dels presos per contribuir en la iniciativa, degudament actualitzades (alguns han canviat de mòdul a la presó):):

