Absolen Santiago Espot per la xiulada a l'himne espanyol a la final de Copa el 2015

L'Audiència Nacional ha absolt el president de l'entitat sobiranista Catalunya Acció, Santiago Espot, que va ser jutjat per promoure presumptament la xiulada a l'himne nacional d'Espanya a la final de la Copa del Rei del 2015 al Camp Nou. Espot va ser condemnat per un delicte d'injúries a la Corona i d'ultratge a l'estat espanyol, per promoure la pitada que es va produir al camp i, suposadament, menysprear el rei Felip VI.La resolució de l'alt tribunal arriba després del recurs d'apel·lació que Espot va presentar, i que anul·la la sentència condemnatòria del jutjat del penal, que li havia imposat una multa e 7.500 euros. Les principals raons de l'Audiència són que el manifest publicat per Espot a les xarxes socials on incitava la pitada no contenia "expressions injurioses, ni qualificatius insultants respecte al Rei", sinó que intentava aprofitar l'acte esportiu per reivindicar "de forma incívica" la seva pretensió independentista.El manifest penjat per Espot i titulat "Per la pitada a l'himne espanyol i al rei Felip de Borbó", creu el tribunal de l'Audiència, entra en els paràmetres de la llibertat d'expressió i s'ha d'entendre en el marc de la "llibertat de crítica". A més, considera, el text no té "cap epígraf ofensiu, injust o oprobiós" que suposi o impliqui un "menyspreu" al rei o a la institució que aquest encarna. Per això, considera que Espot no va cometre els delictes pels quals se l'acusa, sinó que va tenir una actitud "incívica, impròpia, desafortunada i amb una manifesta mala educació".Més enllà de deixar sense efectes el delicte d'injúries, la resolució de l'Audiència també tomba la condemna per ultratge a Espanya. El sentit de l'anterior condemna s'entenia perquè, més enllà que la pitada es dirigís al rei, també es referia a l'himne. La sala, però, ha rebutjat aquesta argumentació, ja que això no entra en les previsions típiques contingudes al codi penal.

Sentencia sobre la pitada a la final de la Copa del Rei el 2015 by naciodigital on Scribd

