El Parlament valida la designació dels nous senadors

El Ple designa els vuit senadors en representació de la Generalitat pic.twitter.com/GL7a2Lnoyh — Parlament Catalunya (@parlamentcat) 4 de maig de 2018

L'hemicicle del Parlament, aquest divendres durant el ple Foto: Adrià Costa

El Parlament ha designat aquest divendres, immediatament després del ple que ha servit per avalar la reforma de la llei de la Presidència, els vuit senadors de designació autonòmica d'aquesta legislatura. La proposta ja va ser avalada en comissió i només calia que l'hemicicle la validés a través del vot secret. Carles Riera, cap de files de la CUP, ha criticat que els partits independentistes enviïn representants a la cambra alta en un moment en què defensen un discurs republicà.Els anticapitalistes, de fet, han estat els únics que s'han abstingut en la votació. El repartiment ha estat el següent: Francesc Xavier Alegre i Lorena Roldán per part de Ciutadans; Marta Pascal i Josep Lluís Cleries com a representants de Junts per Catalunya (JxCat); Bernat Picornell i Mirella Cortés en representació d'ERC; José Montilla, expresident de la Generalitat, en nom del PSC; i Sara Vilà designada per Catalunya en Comú-Podem.La proposta de senadors ha rebut 130 vots a favor -Ciutadans, JxCat, ERC, PSC, comuns i PP-, mentre que només la CUP s'ha abstigut. El PP, degut als exigus resultats electorals, s'ha quedat sense la plaça a la cambra alta que ocupava Xavier García Albiol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)