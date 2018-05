L'històric Pitarra ja és un pub irlandès

La històrica rebotiga del Pitarra ja és un pub irlandès, tal i com va avançar Dani Cortijo a NacióDigital i després d'una polèmica que ha tornat a obrir el debat sobre quin model de ciutat es vol per Barcelona. L'establiment és un local amb "béns immobles amb valor patrimonial", motiu pel qual l'ajuntament va assegurar que vetllaria "per la conservació del material" i que prendria "les mesures oportunes per garantir la bona conservació d’aquests elements en el marc que permet la normativa municipal".

El Pitarra ja és un pub irlandès. Continua la lenta agonia de Ciutat Vella. pic.twitter.com/bw75oglGfY — TONI SOLER (@soler_toni) 4 de maig de 2018

Façana del Restaurant Pitarra Foto: Albert Alcaide

Fa uns dies coneixíem la iniciativa de l'Ateneu Barcelonès per salvar un "patrimoni valuosíssim" d’una de les grans icones fundacionals del teatre català. Com es fa habitualment, l'entitat barcelonina farà el processament, restauració i digitalització de tots els materials, que seran posats a l’abast de tots els ciutadans, gràcies a la col·laboració d’Abertis, tal i com expliquen fonts de l'entitat.

