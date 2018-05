Ensenyament mostra plena confiança en les escoles investigades per suposat adoctrinament

El Departament d'Ensenyament ha volgut donar resposta, a través d'un comunicat, a la decisió del Ministeri d'Educació d'investigar presumptes casos "d'adoctrinament polític", "assetjament a alumnes" o suposada falta de neutralitat de professors en una quarantena de centres educatius de Catalunya arran del procés independentista. Per això, ha assegurat que té "confiança" en tots els mestres i professors del sistema educatiu català, i els ha refermat "tot el seu suport".Així mateix, Ensenyament ha confirmat que totes les denúncies que s'estan cursant "es van iniciar el passat mes d'octubre" i que, per la seva part, ja hi ha donat resposta. No obstant això, ha avisat, només n'hi ha dues que han estat judicialitzades, tot i que no suposen cap expedient obert sobre els docents.En les informacions rebudes pel Ministeri d'Educació es recullen queixes de pares per fer, per exemple, "xerrades d'independentisme radical", o per permetre que alumenes anessin a manifestacions en horari lectiu. Per això, el govern espanyol reclama al Departament d'Ensenyament que procedeixi a "restaurar els drets conculcats" i "depuri responsabilitats". En un dels requeriments, el Ministeri d'Educació recull les "incidències rebudes" per part de pares d'alumnes per "adoctrinament polític a menors" en un total de 24 centres educatius. D'aquests, 19 estan situats a la demarcació de Barcelona, 2 a la de Girona, 2 a la de Tarragona i 1 a Lleida.El sindicat majoritari en el sector de l'ensenyament, USTEC-STEs, ha qualificat de "purga política" l'acció del Ministeri d'Educació. El portaveu de l'organització, Ramon Font, ha recalcat que no estan "disposats a acceptar-ho", ja que són acusacions fonamentades amb "molt poc rigor" a través de denúncies anònimes i aplicatius a Internet. Per això, ha dit, el sindicat ha anunciat mobilitzacions "el màxim d'unitàries possibles" per defensar la tasca dels docents.En aquest sentit, ha explicat que s'està animant el professorat a fer assemblees per decidir quin tipus de mobilització tirar endavant, però està convençut que "la gent n'està tipa" perquè s'ha traspassat "una línia vermella".