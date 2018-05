Rajoy, implacable davant la fi d'ETA: «No hi va haver ni hi haurà impunitat»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha avisat aquest divendres que ETA no obtindrà res a canvi de la seva dissolució, després que la banda terrorista hagi escenificat avui la seva dissolució en un acte al País Basc francès . "No hi va haver ni hi haurà impunitat", ha advertit Rajoy mitjançant una compareixença, i ha agregat: "Res els devem ni res hem d'agrair-los". El president ha considerat que no és un dia de celebració, ja que "desapareix ETA però no el dany que ha causat ni el dolor irreparable". "No obtindran res per anunciar la seva dissolució", ha sentenciat. Els seus actes "se seguiran investigant i jutjant", ha asseverat, per deixar clar que "no hi haurà impunitat".Rajoy ha elogiat la tasca feta per les forces policials i pels jutges. El president espanyol ha esmentat la Corona per la seva contribució al combat contra ETA i ha fet una referència als seus predecessors i als responsables d'Interior, com també a totes les forces polítiques. "La democràcia espanyola ha vençut ETA i aquesta victòria és patrimoni de tots, i també dels nostres veïns francesos i de tota la UE". Ha anunciat que el ministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, convocarà properament els integrants del Pacte Antiterrorista com a element d'unitat."No és un dia de celebració" -ha dit Rajoy-, sinó de record a les víctimes, per corroborar que "les condemnes se seguiran complint". El dirigent espanyol ha reblat que "continuarem combatent el que representava" ETA. Ha intentat aixecar l'autoestima espanyola dient que la dissolució d'ETA ha estat "una gran victòria de la democràcia espanyola".Mariano Rajoy ha recordat les víctimes de l'organització en el transcurs dels cinquanta anys de la seva existència. "No hi ha lloc per les justificacions ni per les excuses", ha proclamat,, per dir que són elles i no els membres d'ETA els protagonistes d'un dia com el d'avui. "Espanya va començar a guanyar quan va deixar clar que l'únic relat possible era el de les víctimes", ha dit. Rajoy ha subratllat "el fracàs de la violència".També el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, s'ha referit a l'acte amb el qual s'ha oficialitzat la dissolució d'ETA. En roda de premsa sobre el consell de ministres i posterior a la compareixença de Rajoy, Méndez de Vigo ha indicat que es tracta d'"una escenificació" que no els mereix "cap crèdit", com cap altra declaració que hagi fet la banda terrorista, ha subratllat. Ha insistit en el fet que ETA ha estat derrotada, i ha avisat que no toleraran que s'expliqui la història d'una manera diferent de com va ser, i és la d'una banda "que va voler imposar el terror".Les paraules de Rajoy certifiquen l'actitud immobilista de l'executiu espanyol pel que fa a polítiques de reconciliació. Una de les ferides del conflicte que continua oberta és el que afecta la situació dels presos. La immensa majoria dels presos condemnats -un total de 245- per pertànyer a l'organització ETA continua en primer grau, el més sever dins de l'escala penitenciària. La majoria d'ells es troben en centres de reclusió situats a més de 600 quilòmetres d'Euskadi, el que obliga als seus familiars a fer llargs viatges per visitar-los.La decisió d'ETA de posar fi a les armes d'una manera definitiva, l'octubre del 2011, no va implicar cap canvi significatiu en aquesta política d'intransigència de Madrid. És això una de les coses que més sorprèn a la comunitat internacional. Quan ETA va anunciar la fi de les seves activitats, l'executiu espanyol va dir que no hi hauria canvis en la política penitenciària mentre ETA no es dissolgués. Ara, la posició més inflexible s'ha quedat sense arguments.

