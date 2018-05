Sindicats i cooperatives agrícoles, contra les retallades de la PAC que pretén Europa

Els sindicats Unió de Pagesos, JARC i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) han criticat la proposta de pressupost de la Unió Europea per al període 2021-2027 presentada ahir dimecres pel president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker i el comissari de pressupost, Günter Oettinger, qualificant-la de "negativa i poc ambiciosa". Si bé a la proposta s'apunta una retallada del 5% en la Política Agrícola Comuna (PAC), els sindicats creuen que això es pot traduir en una davallada dels ajuts directes a l'agricultura de fins al 15 o el 17%.UP considera les propostes de la CE "inviables" per a la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia europees ja que a banda de la retallada s'afegeixen més obligacions a les normes de producció. JARC considera "inacceptable l'estisorada'' als fons amb el contrapunt de les ''noves exigències i compromisos" en matèria mediambiental, lluita contra el canvi climàtic, seguretat alimentària o transformació digital de les explotacions.Segons la FCAC, s'esperava que la CE presentés una proposta de pressupost propera a l'1,3% de l'RNB de la UE, la del Parlament Europeu, i no de l'1'11% final. De facto això suposa una congelació del pressupost comunitari si es té en compte l'impacte del Brexit i de la inflació. Segons la FCAC les rendes del productors agrícoles europeus són de mitjana un 40% inferiors a la de la resta de sectors de l'economia i per això asseguren estar preocupats pel fet que la CE identifiqui la modernització i eficiència de la PAC amb retallades pressupostàries, "especialment en aquests moments que cal afrontar reptes globals com la lluita contra el canvi climàtic".Unió de Pagesos considera inviable per a al competitivitat de l'agricultura i la ramaderia europees, d'una banda reduir un 5% el conjunt de fons de la PAC, de l'altra banda, afegir més obligacions a les normes de producció europees, ja que en l'actualitat la producció ja compta amb una gran competència deslleial davant les importacions de països tercers que no han de complir les estrictes normatives europees de producció.Segons UP, les propostes de la CE són desequilibrades en reconèixer aquesta situació, però lluny de proposar mesures per equilibrar la situació al mercat únic, la Comissió "només adverteix que continuarà negociant nous acords internacionals a favor del lliure comerç, i que la ciutadania europea reforçarà les seves demandes de seguretat alimentària, qualitat, sostenibilitat i benestar animal".JARC considera que el marc pressupostari presentat és sens dubte "insuficient per abordar les noves exigències, compromisos i reptes" plantejats en la comunicació de la Comissió Europea sobre el futur de la PAC, l'alimentació i l'agricultura més enllà del 2020.El sindicat aclareix que resulta contradictori i incoherent que per donar resposta a les principals demandes dels ciutadans europeus (lluita contra el canvi climàtic, seguretat alimentària, conservació del medi ambient, economia circular, desenvolupament del món rural), la UE proposi una nova reducció del suport comunitari als agricultors i ramaders. En aquest sentit, assenyalen que la implantació de les noves mesures suposaria majors costos per a les explotacions agràries, i per tant, es fa "més necessari que mai una major dotació pressupostària per a mantenir la viabilitat de les petites i mitjanes explotacions".

