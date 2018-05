ETA escenifica la seva dissolució: «Avui és el dia del poble basc»

Després d'un minut de silenci "en honor a les víctimes que ha deixat el conflicte", l'advocat sud-africà i representant del Grup Internacional de Contacte (GIC), Brian Currin, ha explicat com han estat aquests darrers dies, que van posar punt i final aquest dijous a Ginebra amb la presentació del comunicat. "Avui és el dia del poble basc", ha dit Currin, però ha afirmat que “el procés de pau no ha acabat” perquè cal “buscar solucions” als presos i als probleems “amb les víctimes”.



Currin ha defensat qeu el GIC “és un grup únic” i que “aquest procés de pau també ho és”. “No conec cap procés de pau que hagi sortit de les arrels. quan el govern espanyol es nega a participar en el procés de pau aquí, la societat civil volia arribar a la pau i va treballar per fer-ho”, ha argumentat.



Al voltant de la declaració d'ETA, ha remarcat la frase on assegurava que "va néixer del poble i es dissoldrà en el poble". I ha volgut recordar que mentre hi hagi presos polítics, "el procés de pau no estarà complert". Mentrestant, ha demanat celebrar "el dia d'avui" i recordar "que ETA ja no existeix".



A més, també ha agraït “sobretot al poble basc, a la ciutadania” la seva atuació, i ha recordat que “alguns governs han pogut assumir la seva part, han intentat tenir en compte les diverses sensibilitats i certament han ajudat però no són aquí avui amb nosaltres”, ha dit en al·lusió als executius basc i navarrès. “Això és trist", ha reblat.



Després d'aquesta primera declaració, diversos membres del grup de contacte com Gerry Adams, Jonathan Powell, Michel Camdessus o Cuauhtémoc Cárdenas. També ho han Jean René Etchegaray, president de la Mancomunitat basca, o Vicent Bru, alcalde de Cambo-les-Baines. La història d'ETA arriba a la seva fi després de 59 anys. La banda armada ha donat per conclòs el seu “cicle històric i la seva funció”, tal com informaven aquest dijous en un comunicat, en un acte oficial a la població de Cambo-les-Baines del País Basc francès. Allà, una representació internacional formada per, entre d'altres, l'advocat sud-africà, Brian Currin, l'alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray o Gerry Adams, ha fet entrega de l'acta notarial de la desaparició d'ETA.Després d'un minut de silenci "en honor a les víctimes que ha deixat el conflicte", l'advocat sud-africà i representant del Grup Internacional de Contacte (GIC), Brian Currin, ha explicat com han estat aquests darrers dies, que van posar punt i final aquest dijous a Ginebra amb la presentació del comunicat. "Avui és el dia del poble basc", ha dit Currin, però ha afirmat que “el procés de pau no ha acabat” perquè cal “buscar solucions” als presos i als probleems “amb les víctimes”.Currin ha defensat qeu el GIC “és un grup únic” i que “aquest procés de pau també ho és”. “No conec cap procés de pau que hagi sortit de les arrels. quan el govern espanyol es nega a participar en el procés de pau aquí, la societat civil volia arribar a la pau i va treballar per fer-ho”, ha argumentat.Al voltant de la declaració d'ETA, ha remarcat la frase on assegurava que "va néixer del poble i es dissoldrà en el poble". I ha volgut recordar que mentre hi hagi presos polítics, "el procés de pau no estarà complert". Mentrestant, ha demanat celebrar "el dia d'avui" i recordar "que ETA ja no existeix".A més, també ha agraït “sobretot al poble basc, a la ciutadania” la seva atuació, i ha recordat que “alguns governs han pogut assumir la seva part, han intentat tenir en compte les diverses sensibilitats i certament han ajudat però no són aquí avui amb nosaltres”, ha dit en al·lusió als executius basc i navarrès. “Això és trist", ha reblat.Després d'aquesta primera declaració, diversos membres del grup de contacte com Gerry Adams, Jonathan Powell, Michel Camdessus o Cuauhtémoc Cárdenas. També ho han Jean René Etchegaray, president de la Mancomunitat basca, o Vicent Bru, alcalde de Cambo-les-Baines.

Al voltant de les 13.15, l'acte ha acabat i està programat que una jove basca llegeixi la Declaració d’Arnaga, en referència al casalot on s'ha celebrat l'acte. El text, que "és un moment històric per a tota Europa ja que marca la fi de l'últim grup armat al continent", ha estat llegit en basc per una jove de Guernica, francès, en anglès per Jonathan Powell i en espanyol.A l'acte no hi ha participat cap membre dels governs de Navarra i el País Basc. Sí que hi han assistit representants del parlament basc, com la seva presidenta, Bakartxo Tejeria, o de partits bascos, com Arnaldo Otegi per EH Bildu. Cap responsable dels governs espanyol i francès ha fet acte de presència.En el comunicat, en tres idiomes i llegit per Josu Ternera, també anunciaven que els seus exmilitants “seguiran en la seva lluita per una Euskal Herria unificada i independent”.A més, afirma, d’aquesta forma, que “tanca un cicle en el conflicte que enfronta Euskal Herria amb els estats, el caracteritzat per la utilització de la violència política”.El document, en format de carta adreçada al poble basc i que s’ha donat a conèixer aquest dijous a la seu de la fundació de diàleg Henry Dunant, a Ginebra, on es troben els agents internacionals que han visionat el vídeo de la dissolució d’ETA, en el qual l’històric dirigent de la banda, José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", apareix a cara descoberta llegint un comunicat de tres minuts.“ETA ha desmantellat totes les seves estructures. ETA dona per acabada tota la seva activitat política. No serà més un agent que manifesti posicions polítiques, promogui iniciatives o interpel·li altres actors. Els exmilitants d’ETA continuaran amb la lluita per una Euskal Herria unificada, independent, socialista, euskaldun i no patriarcal en altres àmbits, cadascú on consideri més oportú”, afegeix.Segons apunta, ha pres “aquesta decisió històrica, perquè el procés a favor de la llibertat i la pau continuï per un altre camí”. “És la seqüència lògica després de la decisió presa el 2011 d’abandonar definitivament la lluita armada”, afegeix.Els històrics dirigents José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera" i Marisol Iparragirre han fet pública aquest dijous la decisió de la banda de dissoldre’s a través de sengles vídeos que ja han estat visionats per agents internacionals. En les imatges, Ternera, a cara descoberta, llegeix, en tres idiomes, el comunicat de l’organització.Aquí podeu llegir el comunicat de dissolució d'ETA:

Declaració de dissolució d'ETA by naciodigital on Scribd