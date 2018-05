L'unionisme desenterra la tensió per vetar les dreceres per investir Puigdemont

Eduard Pujol, Albert Batet i Elsa Artadi, en un moment del ple Foto: Julio Díaz / Junts per Catalunya

Inici d'alt voltatge del debat sobre la reforma de la llei de la Presidència pensada per permetre la investidura a distància de Carles Puigdemont. La primera en prendre la paraula ha estat Inés Arrimadas, cap de files de Ciutadans, que ha evocat els plens del 6 i 7 de setembre -els quals van servir per aprovar la llei del referèndum, convocar-lo i donar llum verda l'endemà a la norma de transitorietat jurídica- per denunciar que el Parlament tornava als "dies més negres". La votació per tramitar la norma en lectura única ha estat aprovada per 70 sufragis a favor i 64 en contra."Tornem a veure com la majoria parlamentària, que no té majoria de vots al carrer, torna a passar per sobre dels diputats de l'oposició. La lectura única està pensada per lleis senzilles amb grans consensos. El que més pena fa és que el Parlament estigui devaluat", ha destacat Arrimadas, en referència a la tramitació per lectura única, rebutjada pel Consell de Garanties Estatutàries (CGE) en un informe "demolidor", segons ella. Arrimadas ha aprofitat per recordar que Puigdemont "no serà president", un argument amb el qual ha coincidit Miquel Iceta, màxim dirigent del PSC.Iceta també ha criticat la lectura única perquè, apel·lant al dictamen del CGE, ha afirmat que trepitja drets dels diputats, no gaudeix del consens mínim i afecta a una qüestió rellevant, el "procés d'investidura i la forma de presa de decisions del Govern". El Parlament, segons el dirigent socialista i en línia amb Arrimadas, va "descarrilar quan van desatendre els consells del CGE respecte les lleis de la desconnexió". "No caiguin en el mateix error. Al nostre país no els convé", ha demanat.El PP ha ironitzat que potser cal presindir dels lletrats del Parlament, que han qüestionat la reforma, mentre que Xavier Domènech, cap de files de Catalunya En Comú-Podem, ha volgut deixar clar que Puigdemont "no és un candidat viable". "El debat real és si hi ha Govern efectiu per recuperar les institucions, o hi ha una justificació per anar a noves eleccions", ha destacat Domènech.En canvi, el portaveu adjunt de JxCat Albert Batet ha recordat que el Tribunal Constitucional (TC) "va avalar una reforma del reglament del Parlament que avala les reformes per lectura única" i, en aquest sentit, el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha estat més restrictiu a l'hora d'acceptar la via de la lectura única. "La importància d'una llei és un fet aliè a si es pot tramitar per lectura única", ha insistit, i ha apuntat que el Congrés va aprovar per lectura única la modificació de l'article 135 de la Constitució, la reforma de la llei del TC o la reforma del CGE.El diputat d'ERC Antoni Castellà ha justificat que "el context" de la situació és el d'"un termini de la investidura i, per tant, la naturalesa aconsella fer aquesta modificació". La mesura, a més, "no afecta al sistema parlamentari, senzillament permet una investidura no físicament presencial el segle XXI" i, en tot cas, assegura que del que es tracta és que "una part d'aquesta cambra no admet que la resta de diputats tingui els mateixos drets polítics" en el marc d'"un règim del 78 que no és plenament democràtic". Maria Sirvent, de la CUP, ha destacat que sempre es posarna a favor de les proposicions de llei que "intentin ampliar els drets civils de la ciutadania".La gènesi del debat no ha estat senzilla. La majoria independentista a la mesa va optar per mantenir aquest punt en l'ordre del dia , malgrat les queixes de l'oposició, arran del dictamen del CGE, per bé que ara encara caldria reformar el reglament del Parlament per permetre una investidura a distància. JxCat s'ha compromès a aconseguir-ho en un mes , un termini que podria ser excessiu per aconseguir ratificar Puigdemont abans de la data límit, el 22 de maig, sobretot si el TC suspèn la reforma de la llei de la presidència davant la impugnació del govern espanyol. Si tot i això, volguessin forçar la votació, l'alt tribunal ja ha alertat de "conseqüències penals"

