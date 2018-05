Gossos inicia la gira de comiat amb un concert amb Txarango, Sopa de Cabra i Els Amics de les Arts

Els Gossos han donat el tret de sortida a la seva gira de comiat abans de l'inici d'una aturada per "agafar aire" i "repensar" el seu futur. Els manresans han ofert un concert a l'Auditori de Barcelona aquest dijous en què han celebrat els seus 25 anys acompanyats damunt de l'escenari pels Txarango, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Macaco, Blaumut, Lax'n'Busto, Judit Neddermann i Ramon Mirambet. Durant el concert "entre amics" les formacions han interpretat temes dels Gossos com Corren, Quan et sentis de marbre, Condemnats o Si torno a néixer.Les 2.000 localitats es van esgotar quatre dies després de sortir a la venda. Després de l'actuació a Barcelona, la banda inicia una gira a diferents poblacions de Catalunya que acabarà l'1 de desembre al Teatre Kursaal de Manresa.Macaco, els Gots de Tuba o el Cor Geriona han estat algunes de les formacions sorpresa que han participat del concert dels 25 anys de Gossos. A més, també s'han vist projeccions en què actors i actrius com Pere Arquillué, Anna Sahun, Elisabet Casanovas o Joel Joan han llegit lletres de Gossos amb un format poètic.Entre els temes que han sonat, els Amics de les Arts han versionat Rera teu, els Lax'n'Busto Un món de flors i violes o els Txarango No és nou. Amb un to més emotiu Judit Neddermann i Ramon Mirambet han pujat a l'escenari amb Si torno a néixer mentre que Blaumut ha ofert Condemnats.Després del crit de llibertat de Gerard Quintana, el públic de l'Auditori ha repetit les paraules del cantant de Sopa de Cabra. Un record pels polítics independentistes empresonats i els que són a l'estranger que també s'ha repetit durant una intervenció dels Gossos.Un dels moments més esperats ha estat al final del concert, quan Gossos i Macaco s'han unit per interpretar Corren. El concert s'ha tancat amb totes les bandes convidades damunt l'escenari cantant el tema Quan et sentis marbre. Els Gossos però han sorprès al públic amb una actuació final a l'exterior de l'Auditori en què han tocat diversos temes.

