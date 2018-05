El conflicte de les càrnies a Osona s'estén a un altre escorxador

Aquest dijous va ser el segon dia d'aturades a l'escorxador de l'Esquirol. Foto: Josep M. Montaner

Alguns treballadors de l’escorxador Patel (grupo Vall Companys), a l’Esquirol, estan fent aturades per reclamar els seus drets laborals. Tal com ha pogut saber, són treballadors del torn de tarda que pertanyen a la cooperativa Copergo , amb seu a Vic. Els del matí tenen contractes temporals.Els de la tarda, doncs, reclamen tenir dret a vacances, pagues extra i un sou digne, entre altres. Segons expliquen fonts properes als afectats, que prefereixen quedar en l’anonimat, cobren per quilos de carn desfeta i no per hores (unes 10 diàries). Aquest diari s’ha intentat posar en contacte tant amb l’empresa com amb la cooperativa, però sense èxit. Patel no ha volgut fer declaracions i de Copergo no se n'ha obtingut resposta.La problemàtica de les condicions laborals del sector carni a Osona va esclatar amb l’escorxador Esfosa i s'ha escampat com una taca d'oli. Va estendre’s cap Santa Eugènia de Berga, amb Le Porc Gourmet, i ara ha arribat a L’Esquirol. Totes tres eren assenyalades per Càrnies en Lluita i els sindicats com a empreses que contracten falses cooperatives.

