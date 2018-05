El Grec 2018 aposta pel diàleg entre Orient i Occident i se centra en «una Àsia propera»

El Grec Festival continua el viatge emprès i apunta cap a l'Est després d'aturar-se al ports del Mediterrani, gran eix temàtic de la primera edició de Cesc Casadesús en la direcció artística . En aquest sentit, el director ha volgut posar en valor l'aposta del certamen per la fascinació cultural que tradicionalment s'ha establert entre Orient i Occident: "Més que aportar l'exotisme d'Àsia, hem volgut trobar propostes artístiques que mostressin un diàleg entre les dues cultures".Una idea d'hibridació i de diàleg que també existeix entre disciplines, com demostren les xifres: 22 obres de teatre, 17 de creació, 25 de música, 11 de dansa, 6 de circ i, per primera vegada, 2 de cinema. El festival comptarà amb 83 espectacles, repartits en 384 funcions –104 al Grec Montjuïc, "que irradia a la muntanya la part més internacional", i 280 al Grec ciutat, "un reflex de la creació local i una aposta per companyies i autors de Barcelona"–, amb 144.314 entrades a la venda i 37.890 entrades al Teatre Grec "Hem anat a buscar una Àsia propera, i hem llegit molt sobre la ruta de la seda, de Mathias Enard a Sergi Vicente", ha explicat el director, subratllant la influència de la mirada asiàtica en tota la programació, "on la bellesa, la fascinació per la tecnologia, la construcció d'imperis colonials, la crítica a un nou model de capitalisme o el paper de la dona agafen un pes molt especial". Entre els noms més destacats de la programació , cal destacar la inauguració d'Oriol Broggi amb El poema de Gilgamesh i la presència dels nous espectacles de Jan Fabre, Sílvia Pérez Cruz, Los Galindos, Sílvia Munt o Pere Arquillué.L'alcaldessa Ada Colau, en la intervenció durant la presentació de la programació, ha volgut destacar l'esforç fet en relació a la visualització de les dones com a motor creatiu dels espectacles. "Les dones som a tot arreu, però no sempre aconseguim la visualització que mereixeríem –ha assegurat–. En som conscients, i hem treballat per fer que l'edició 2018 mostri un avenç significatiu: un 46% d'espectacles del festival tindran presència de, com a mínim, una dona en rol d'autoria, direcció o coreografia".Colau ha posat de relleu una de les filosofies que es va proposar amb el seu mandat, la voluntat de "fer que les activitats culturals arribin en la mesura del possible a tots els barris i districtes". I també ha reivindicat la cultura "com a eina per superar els moments de dificultat que travessem. Portem mesos terribles, amb els atemptats de les Rambles, moments d'excepcionalitat política i retrocés democràtic". Per això, destaca el projecte col·lectiu de ciutat "cosmopolita i oberta al món, orgullosa de la seva diversitat. La dificultat política es manté, però hem de potenciar la gran força creativa que tenim. La cultura és una gran eina per reflexionar i trobar llocs comuns".La roda de premsa de presentació de la programació s'ha celebrat aquest divendres, 4 de maig, al Palau de la Virreina, amb la presència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, del director del Grec Festival de Barcelona, Cesc Casadesús, i del comissionat de Cultura, Joan Subirats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)